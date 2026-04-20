フレッシュネスバーガーは、16時以降のサービス「フレバル」の新メニュー「パクチーシュリンプサラダ」を、2026年4月22日から6月2日まで発売する。※記事中の価格はいずれも税込表記。【パクチーシュリンプサラダの画像はこちら】◆パクチーシュリンプサラダ 520円【販売期間】2026年4月22日〜6月2日 16時以降限定【販売店舗】全国のフレッシュネスバーガー店舗※球場店舗･動物園店舗を除く※一部店舗(フードコート店など)では取り