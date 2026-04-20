おやつカンパニーと春日井製菓はこのほど、相互コラボ商品2品を開発し、4月20日から全国で発売した。1959年発売のスナック菓子「ベビースターラーメン」と、1973年発売の豆菓子「グリーン豆」という、ロングセラー商品同士を掛け合わせた。期間限定商品として、おやつカンパニーから「ベビースターラーメン(グリーン豆入りコクうまチキン味)」を、春日井製菓から「グリーン豆(ベビースターラーメンチキン味)」を発売した。コラボ商