【モデルプレス＝2026/04/20】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が4月19日、自身のInstagramを更新。筍づくしの夜ご飯を披露し、注目を集めている。【写真】56歳元おニャン子「本格的で素晴らしい」料亭レベルの筍料理3品◆渡辺美奈代、旬の筍ごはんを堪能渡辺は「頂き物の筍で夜ごはん」とつづり、贈られた筍を使った夕食を投稿。薬味を添えた筍のお刺身、炊きたての筍ごはん、筍入りの味噌汁を披露した。 また「筍はアク