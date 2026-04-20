【S.H.Figuarts エイメス（メカスカウト形態）】 4月17日 商品化発表 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts エイメス（メカスカウト形態）」の商品化を4月17日に発表した。 本商品はオープンワールドARPG「鳴潮」に登場するキャラクター、エイメス（メカスカウト形態）をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。予告画像では流麗なメカ姿のメカスカ