KAGAWAアンバサダーの委嘱式 香川県の魅力を世界に発信するKAGAWAアンバサダーの委嘱式が県庁であり、池田豊人知事が委嘱状を手渡しました。 香川県は地域の魅力を世界を舞台に活躍する県ゆかりの人に発信してもらおうと、2004年からKAGAWAアンバサダーを委嘱しています。 今回は東京出身ながら、香川とアメリカで二拠点生活する実業家・石上洋さんや、写真家で県内で写真教室も開く石川直樹さ