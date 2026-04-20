女優の雛形あきこ（４８）が、春らしいコーデを披露した。雛形は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「春だなぁ水色も好きだしお花のピアスも明るくて好き」とつづり、胸元がリボンのデザインになったブルーのトップスで前髪を流した姿を披露した。この投稿にファンからは「水色も素敵だし、ヘアスタイルいいね」「春らしい色の服装で綺麗です」「水色似合いますね〜」「どんどん綺麗になっていく」などの声が寄せら