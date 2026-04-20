伊原木知事を表敬訪問した関西高校テニス部の選手ら 岡山県勢初の快挙です。テニスの全国大会で優勝した関西高校の選手らが20日、岡山県の伊原木知事を表敬訪問しました。 関西高校テニス部は3月、福岡市で開かれた「全国選抜高校テニス大会」の男子団体戦決勝で、三重県の四日市工業高校を下し、初優勝を果たしました。 テニスの経験がある伊原木知事とはプレーについて話す場面も。 （伊原木 知事）「フ