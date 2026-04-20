大阪府の吉村洋文知事は２０日、大阪府庁で報道陣の囲み取材に応じ、衆議院の議員定数削減について言及した。記者から複数の地方議会から慎重な議論を求める意見書が提出されていることを問われた吉村知事は、「賛否様々な意見が出るとは思いますが、これはこれまでそれぞれの政党が公約に掲げてやってこなかったことですし、僕はこれをやるべきだと思っている。公約に掲げて、約束したことなので」ときっぱり。「小選挙区の議