日本維新の会の吉村洋文代表は２０日、報道陣の囲み取材に応じ、１９日に行われた豊中市長選について言及した。同市長選では、無所属で現職の長内繁樹氏（自民党、国民民主党、立憲民主党、公明党推薦）が当選し、「大阪維新の会」公認の新人・市橋拓氏は落選。これについて、吉村代表は「市橋さんは豊中に対する熱い思いと熱量、政策を持って訴えましたけど、及ばないという結果になりました。市橋さん本人は本当にすばらしい