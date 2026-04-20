ルノー・カングーの限定車を発売ルノー・ジャポンは、5人乗りのMPVモデル『ルノー・カングー』の限定車『カングー・クルール（KANGOO Couleur）』を発売した。【画像】色とりどりのルノー・カングー・クルールとこちらも楽しみなルノー・トゥインゴEテック全61枚標準カラーにはない色鮮やかなボディカラーが恒例の『クルール』だが、今回設定されたのは、初夏のフランスの森の緑をイメージした『ヴェール・フォレ（vert foret）