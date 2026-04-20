25日に開幕するカーリング混合ダブルス世界選手権（スイス）に向け、初出場する日本代表の小穴桃里、青木豪組がオンライン取材に応じた。小穴は「チーム一丸となって戦いたい。今の立ち位置がどこにあるか実力を発揮して確かめたい」と意気込み、青木も「みんなで協力しながら一戦一戦戦いたい」と語った。2月のミラノ・コルティナ五輪は最終予選で敗れ、日本勢初の五輪出場はかなわず。その後、小穴は女子4人制の日本代表ロコ