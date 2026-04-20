震度5弱を記録した青森県八戸市の八戸市役所によりますと、現在、消防や警察から情報収集中で、被害状況を含めて確認中だということです。地震発生時、市役所内では横に大きく揺れて、棚から資料が複数落下するなどの被害がありましたが、今のところ市役所内では、ケガ人や被害は確認されていないということです。市は災害警戒本部を20日午後4時53分に設置し、災害対応を急いでいます。