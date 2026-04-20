韓国の俳優キム・ヨンデがきょう20日、入隊。自身のインスタグラムを更新し、丸刈り姿を公開した。【写真】丸刈り姿で「いってきます！」入隊したキム・ヨンデキム・ヨンデは「行ってきます！」のメッセージとともに、黒いTシャツを着ている丸刈り姿を3枚公開。髪を切る前の短髪姿も公開している。この投稿にファンから「元気に帰ってきてね」「戻ってくるのを待ってるね」「元気で健康でいてね」「軍隊では体に気をつけて、