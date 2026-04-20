20日午後4時53分ころ、青森県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。岩手県や北海道・青森県に津波警報が出ていて、気象庁はこの後、午後6時から緊急会見を行う予定です。北海道太平洋沿岸中部、岩手県に津波警報が出ました。今すぐ！逃げてください！命を守るため、ただちに高い所へ逃げてください。予想される津波の高さと第1波の到達予想時刻です。津波警報が出ている岩手県は、今後、3mの津波が予想され、津波が「すぐ