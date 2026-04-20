「ボート記者コラム仕事賭け事独り言」本年度の４月から、デイリースポーツはとこなめボートのレース情報を常時配信。ＷＥＢ記事やＸでホットな話題を続々と提供している。記者も１６日から開催の「第４０回半田大賞」に足を運び、とこなめの情報をしっかりと仕入れてきた。まず、レースの鍵を握る現行エンジン。昨年１１月１１日の「第８回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走」から初下ろしとなり５カ月が経過