お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が19日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。首の手術のため療養していたタレントのマツコ・デラックス（53）の代役として呼ばれ、“類似タレント”扱いに疑問を呈した。この日はマツコの肝いり企画「キャバクラ最強店決定戦」の予選会SPだったが、本人は療養中。大久保に白羽の矢が立った経緯について、進行役の吉村崇は代理審査員を立てない案もあったとい