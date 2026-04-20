20日午後4時53分ころ、東北地方で震度5強を観測する強い地震がありました。JR東海によりますと、東海道新幹線は東京−静岡駅間で運転を見合わせていましたが、午後5時7分に運転を再開し、遅れが出ています。この地震で津波警報が出ています。津波警報が出ている岩手県は、各港で3メートルの津波が予想されます。