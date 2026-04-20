D.LEAGUEのオフィシャルチーム「LIFULLALT−RHYTHM（ライフルアルトリズム）」に所属するダンサー、GOさんが事故により死去したことが20日、チームの公式SNSで発表された。38歳だった。インスタグラムでは「この度、弊社が運営するプロダンスチーム『LIFULLALT−RHYTHM（ライフルアルトリズム）』に所属するGOが休暇中における海外渡航先での不慮の事故により逝去いたしました」と報告。「あまりに突然の訃報に、チームメンバ