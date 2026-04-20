20日午後4時53分ごろ、北海道・東北地方で震度5強の地震がありました。この地震で、新潟県の下越、中越で震度3が観測されていますが、東京電力の広報によると、柏崎刈羽原発に午後5時15分現在、異常は確認されていないということです。柏崎刈羽原発では6号機が4月16日から営業運転が開始されています。