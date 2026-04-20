気象庁によりますと午後4時53分ごろ、地震がありました。青森県の八戸市などで震度5強や震度5弱を観測しました。県内では秋田市、横手市、大館市、鹿角市、由利本荘市、大仙市、北秋田市、にかほ市、三種町、井川町、美郷町などで震度4を観測しています。岩手県や青森県の太平洋沿岸には津波警報が発表されています。JR秋田支社は午後5時すぎ、「地震の影響で管内の全路線と区間で運転を見合わせている」と発表しました。