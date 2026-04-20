20日午後4時53分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。 【写真を見る】【地震情報】青森県で最大震度5強 北海道･青森･岩手に｢津波警報｣ 震源地は三陸沖 Ｍ7.5と推定 東海3県でも震度1～2を観測 気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されます。 現在、津波警報が発表されています。 最大震度5強を観測したのは、青森県の階