愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、お嫁さんの態度から起こった一件です。実母から、実家に同居するお嫁さんに困っていると相談を受けた娘さん。話によると、かなりヒドイ状態のようで……。実母「最近は食事の準備