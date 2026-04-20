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新潟の震度は最大で3 震度3 長岡／加茂／見附／田上／刈羽／新潟北区／新潟東区／新潟中央区／新潟南区／新潟西区／新潟西蒲区／新発田／村上／五泉／阿賀野／胎内／聖籠／阿賀 震度2 三条市／柏崎市／小千谷市／十日町市／魚沼市／南魚沼市／出雲崎町／新潟江南区／新潟秋葉区／燕市弥彦村／関川村／粟島浦村／糸魚川市／妙高市／上越市／佐渡市 震度1 津南町 地震検知日時：4月20日 16時53分 マグ