２０日午後４時５５分、気象庁は津波警報、津波注意報を発表した。津波警報が出ているのは、青森県や岩手県、北海道太平洋中部です。津波警報発表の地域では被害発生のおそれがあります。沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。