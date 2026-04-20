お笑いコンビ・トータルテンボスの藤田憲右（50）が、20日までに自身のYouTubeチャンネル「トータル藤田のYO〜麺!バイクメ〜ン!」を更新。新たな愛車が納車される様子を公開した。【動画】”社用車”が衝撃の変化…トータルテンボス藤田の新たな“愛車”の全貌藤田は冒頭「きょう納車なんですよ、車の」と切り出し。「カーナビなどを作っているアルパインさんが、コンセプトカーを作っている」と言い、市販車を同メーカーがコ