4月20日午後4時53分ごろ、青森県で震度5強を観測する地震がありました。この地震で新潟県内では中越・下越地方で震度3を観測しています。 ◎震度3 長岡市 加茂市 見附市 田上町 刈羽村 新潟市北区 新潟市東区 新潟市中央区 新潟市南区 新潟市西区 新潟市西蒲区 新発田市 村上市 五泉市 阿賀野市 胎内市 聖籠町 阿賀町 ◎震度2 三条市 柏崎市 小千谷市 十日町市 魚沼市 南魚沼市 出雲崎町 新潟市江南区 新潟市秋葉区 燕市 弥彦村