20日午後4時53分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは7.4と推定されます。 現在、津波警報が発表されています。 最大震度5強を観測したのは、青森県の階上町です。 【各地の震度詳細】 ■震度5強□青森県階上町 ■震度5弱□青森県八戸市七戸町東北町おいらせ町五戸町青森南部町□岩手