SEVENTEENの弟分である6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）の初のVRコンサートツアー『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』が、日本でも開催されることが20日、発表された。東京は5月16日から6月24日、大阪は6月19日から7月2日の期間で開催する。【別カット】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』は、このためだけに撮影した映像を公演最前列を超える近さで味わうことができる「あなたとTWSだけの特