ロイター通信によりますと、イランの外務省報道官は20日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた2回目の協議について、「現時点では行う計画はない」と述べました。また、報道官は「アメリカの合意案は真剣さに欠けるものであり、イランへの要求は非現実的だ」と批判したということです。アメリカのトランプ大統領は19日、アメリカの代表団が、協議のためパキスタンのイスラマバードへ「20日の夕方、到着する」と明らかにしています