女優の夏木マリ（73）が19日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、「モテなかった」意外な独身時代を明かした。パーカッショニストの斉藤ノヴと2007年に交際をスタート。事実婚状態だったが11年5月に婚姻届を提出した。当時夏木は59歳、斉藤は60歳の熟年婚として話題になった。番組が取材した20代女性から「数々の恋愛をされてきたとうかがっているんですが、美しくいるためにどんな男性と