気象庁によりますと、午後4時53分ごろ、東北地方で最大震度5強を観測する地震がありました。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子太平洋沿岸中部と岩手県に津波警報が出ています。最大震度の5強を観測したのは、青森県三八上北です。震度5弱は岩手県沿岸北部や内陸北部、内陸南部、宮城県北部です。このほか、広い地域で揺れを観測しています。太平洋沿岸中部と岩手県に津波警報が出ています。震度5強青森県三八上