プロ野球選手会とNPBの事務折衝が20日に行われ、選手会の会長をつとめるソフトバンク・近藤健介選手がインタビューに応じました。対面での会議は初参加となる近藤選手。「いい意見の交換ができたかな」と納得した様子で振り返ります。会議の中では審判の待遇面についても討論が行われたとのこと。近藤選手が会長になってから多く取り上げてきた内容でもあります。近藤選手は「会長になって、審判の制度だったり待遇だったりを聞く