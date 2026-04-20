鹿児島市の平川動物公園で、快適に園内を移動できる新たな乗り物のサービスが始まっています。 導入されたのは、「ウィル」と呼ばれる乗り物です。運転免許は必要ありません。 鹿児島トヨタが販売やメンテナンスをしており、体力に不安のある人や高齢者でも広い園内を気軽に散策できます。 九州の動物園では初めての取り組みです。 最大10度の坂道も一定の速度で上り下り （レポーター）「坂道でもする