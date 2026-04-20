東かがわ市のご当地ヒーロー「てぶくろマン」LINEスタンプ提供：東かがわ市 東かがわ市の特産品「手袋」をモチーフに誕生したご当地ヒーロー「てぶくろマン」の誕生10周年を祝うLINEスタンプが登場しました。4月17日から販売されています。 LINEスタンプの発売は今回が2回目で、市の特産品である「和三盆」や「ブリ」、「アドミルク」をデザインに取り入れるなど、市の幅広い魅力をアピ&