花王株式会社の「マジックリン」は、入浴スタイルとお風呂そうじの実態を把握するため、全国の２０〜６９歳の女性５００人を対象に「入浴スタイルに関する実態調査」を実施した。自宅での入浴方法は、５００人中１９５人が「時期やその日によって『シャワーのみの入浴』『湯船に浸かる入浴』を使い分ける」と回答。入浴スタイルを変えていることがわかった。また、入浴スタイルを変える理由は「季節によって入浴スタイルを変え