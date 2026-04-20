阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が２０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新。開幕前の順位予想で上位に挙げたが、最下位に低迷する中日の戦いに言及した。「ベンチの井上監督の表情が去年までとちょっと違う。ちょっとグラウンドに気持ちが向いてないような。僕らも阪神（現役）時代にベンチの首脳陣の中でいろいろなゴタゴタがあって…。そのゴタゴタは選手ってすごく敏感に感じる。ああいう表情を見ていると球団と首