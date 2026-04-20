南海（現ソフトバンク）で内野手として活躍し、近鉄で監督も務めた岡本伊三美（おかもと・いさみ）さんが死去していたことが２０日までに分かった。９５歳だった。スポーツ報知評論家の金村義明氏にとっては、プロ入り当時の打撃コーチで、レギュラー定着を後押ししてくれた恩師。監督、選手の間柄でも接した故人を悼んだ。＊＊＊岡本さんは私が近鉄に入団した頃の打撃コーチで、明るく厳しく鍛えてもらった。１軍で出場機