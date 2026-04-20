神戸市は１７日、最新の動植物の生息・生育状況を反映した「神戸版レッドデータ２０２５」の公開を発表した。同市では、生物多様性の保全の取り組みを進めるため、蓄積してきた動植物のデータをもとに絶滅のおそれのある野生動植物をその危険度に応じてランク付けした「レッドリスト」、生態系に悪影響を及ぼす又はそのおそれのある外来種の「ブラックリスト」で構成される「神戸版レッドデータ」を作成している。今回、「神