阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が２０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新。打率、本塁打、打点でワンツーを独占する阪神・森下翔太と佐藤輝明の３、４番を絶賛した。「森下、佐藤というのはバース、掛布の３、４番を超えるぐらいの素晴らしい３、４番だなと思って見ている」と、１９８５年の日本一に輝いた自身とバースの伝説のコンビと比較した。同年の成績はバースが打率３割５分７厘、５４本塁打、１３４打点で３