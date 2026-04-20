カーリング混合ダブルスの世界選手権（２５日〜５月２日、スイス・ジュネーブ）日本代表の小穴桃里、青木豪組が２０日、オンラインで会見。小穴は「ワクワクとドキドキという感じ。大会に出るからにはいつも優勝したい。目の前の試合を戦いながら、それが見えてきたらと思っています」と笑顔で意気込み。青木は「最終的な目標は優勝。自分たちのパフォーマンスができるようにしっかり準備したい」と言葉に力を込めた。２月のミ