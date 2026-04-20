20日午後4時53分頃、東北地方で震度5強を観測する強い地震があり、津波警報と津波注意報が発令されています。各港の詳しい到達予想です。津波警報が出ている岩手県は、各港で3メートルの津波が予想されます。岩手県の最も早い場所では津波がすぐ来ます。第1波到達予想時刻、宮古、釜石は午後5時10分。大船渡と、久慈港は、午後5時20分。津波警報が出ている北海道太平洋沿岸中部は、各港で3メートルの津波が予想されます。第1波到達