アメリカ南部ルイジアナ州で男が銃を乱射し、自らの子供7人を含む8人が死亡しました。南部ルイジアナ州シュリーブポートの住宅で、19日早朝、男が女性を銃で撃った後、自宅で妻や子供などを銃撃しました。この銃撃で、1歳から12歳の子供8人が死亡し、うち7人は自身の子供でした。また、最初に撃たれた女性は重体、自宅にいた妻と屋根から飛び降りた子供（13）が重傷です。男は銃撃後、車を奪って逃走しましたが、追跡した警察官に