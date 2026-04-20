瀬戸内地方は湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。20日夜も雨雲のかかるところがあるでしょう。 21日は明け方まで雨が降りますが、朝からは次第に晴れる見込みです。21日から22日にかけては黄砂が飛来するでしょう。見通しの悪化や体調管理などに注意してください。朝の最低気温は岡山と高松で16度、津山で14度の予想です。20日朝よりもやや気温が高くなります。日中の最高気温は岡山で24度、津山で22