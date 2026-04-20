◇MLB パドレス2ー1エンゼルス(日本時間20日、エンゼル・スタジアム)WBCアメリカ代表として活躍した、パドレスの守護神メーソン・ミラー投手が、11試合連続無失点で無傷の8セーブ目をあげました。2-1と1点リードの9回から登板したミラー投手は、先頭打者に3球連続スライダーを投じ、ゴロアウト。続く代打のグリッソム選手には、140キロ台のスライダーと160キロを超えるストレートを投げ分け空振り三振。あっという間に2アウトを奪