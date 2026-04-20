【モデルプレス＝2026/04/20】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、4月22日発売の雑誌「JUNON」（主婦と生活社）6月号通常版に登場。ヒット曲の誕生秘話を語った。【写真】M!LKメンバー、舞台上で号泣◆M!LK、ヒット曲の誕生秘話語る音楽番組で見せる熱いパフォーマンスとバラエティで見せるわちゃわちゃ感のギャップに、誰もが心を奪われっぱなし。 ますます進化が止まらないM!LKが自分たちの「現在地」とヒット曲『好きすぎて