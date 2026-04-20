【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの王林が4月19日、自身のInstagramを更新。膝丈ワンピース姿を公開した。【写真】27歳元アイドル「美女オーラ全開」美脚スラリのミニワンピ姿◆王林、スラリ美脚輝く膝丈ワンピ姿披露同月18日に開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した王林は「ありがとうございました！！ぜんぜん雰囲気のちがう2人の王林でしたっ」と記し、2パター