わが子かわいさに、他の子より上なのだとマウントを取る人は少なくありません。しかし、親として「子供の本当の気持ち」をわかっている人はどれくらいいるのでしょうか。今回は、筆者の友人が通う幼稚園で起こった、ママ友のマウントエピソードを紹介します。 子供でマウントを取ってくるママ友 我が家の娘は近所の幼稚園に通っています。 送迎時、集まったママたちで世間話をすることがあるのですが、少し困ってい