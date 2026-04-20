専門家に聞く日本のアンチ・ドーピングの現状と課題2月に開催されたミラノ・コルティナ五輪では、開幕前にバイアスロンのイタリア代表選手にドーピング規則違反があったものの、前回大会でフィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ（ロシア・オリンピック委員会）から禁止薬物が検出され、団体金メダルが剥奪される騒動に発展したような大きな問題は、今のところ報告されていない。その一方で、近年複雑化するアンチ・ドーピ