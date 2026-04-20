韓国・釜山を訪れた日本人の男が、中国人の女性観光客にセクハラ行為を行ったとするSNS投稿が波紋を広げている。ベッドの周辺をうろつき、ベッドや荷物、床に放尿問題となっているのは、韓国の複数メディアが報じているセクハラ事件だ。中央日報は2026年4月19日、「『釜山で日本人男性がセクハラ』中国人観光客の主張拡散...韓国警察が捜査中」との記事を公開した。20日には、朝鮮日報も「『日本人男性から性的被害受けた...ベッド