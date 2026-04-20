米国在住の女優・武田久美子が20日、自身のインスタグラムを更新。米米CLUBのダンサー・MINAKOとの2ショットを公開した。 【写真】ファンクで妖艶…世界観も似た２人の姿にファンからは「美魔女全開」 「楽しかった日本滞在中のスナップ写真思えば10年以上一緒に楽しい時間を過ごしている米米CLUBの美奈子さんと」とつづり、4月中旬まで滞在した日本での一コマを投稿。カラフルなバーカウンターの前で、